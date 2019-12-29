Госдума может рассмотреть закон о запрете или ограничении работы антироссийских партий

Подобная инициатива могла бы помочь партиям отсеивать заведомо провальные идеи.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предложил конституционно запретить или ограничить деятельность партий или организаций, выступающих с антироссийской риторикой. Предложенные поправки к Конституции РФ прокомментировал депутат государственной думы РФ Сергей Боярский.

"Я не уверен, что речь идет именно о Конституции. Мне кажется, у нас достаточно широкое поле инструментариев федерального законодательства, которым можно регламентировать ту или иную деятельность", — отметил политик.

Боярский добавил, что если Малькевич представит свою инициативу на площадке профильного комитета ГД РФ, то она будет рассмотрена.

О своей идее руководитель ФЗНЦ написал в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, что подобная практика поддерживается Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Малькевич заявил, что аналогичные нормы закреплены в Израиле, Испании, Италии и Франции.

Подобная инициатива могла бы помочь партиям отсеивать заведомо провальные идеи. Ранее определенные политики уже выступали с предложениями, направленными против интересов России. Например, в партии "Яблоко" предложили отменить обязательную службу в армии. Многие эксперты тогда сошлись во мнении, что это приведет к ослаблению войск РФ.

Сергей Боярский отметил необходимость создания критериев антироссийской повестки для тех или иных партий и организаций. Он подчеркнул, что в нашей стране существуют объединения, чьи идеи граничат с экстремизмом. Боярский считает, что инициатива Малькевича больше подходит в виде федерального закона.

Фото:Госдума