Госдума может приравнять сжигание мусора к энергетической переработке

Во втором чтении в проект внесли поправку о предварительной сортировке мусора перед сожжением.

Госдума во втором чтении поддержала законопроект, приравнивающий сжигание мусора с выработкой энергии к переработке. Изменения предполагается внести в закон "Об отходах производства и потребления"

Во втором чтении в проект внесли поправку о предварительной сортировке мусора перед сожжением. Оговорку в проект внес глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Твердые коммунальные отходы хотят прировнять к возобновляемому источнику энергии, то есть к вторичным энергетическим ресурсам.

Председатель комитета по экологии Владимир Бурматов сделал оговорку о том, что перед утилизацией необходимо извлечь полезные фракции. Таким образом на энергетическую утилизацию будут направлять только остатки.