Госдолг Петербурга может превысить 260 млрд рублей к 2027 году

В Петербурге спрогнозировали рост госдолга из-за дефицитного бюджета.

По итогам 2026 года государственный долг Санкт-Петербурга может значительно увеличиться. Как сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина на заседании городского правительства 7 октября, власти рассматривают возможность выхода на рынок облигаций для покрытия дефицита бюджета. Об этом заявила 7 октября глава комитета финансов Светлана Енилина в ходе заседания городского правительства, отвечая на вопрос депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой.

Согласно проекту бюджета на 2026–2028 годы, на 1 января 2026 года госдолг Петербурга прогнозируется в размере 71,2 млрд рублей, что составляет 5,3% от собственных доходов. К началу 2027 года показатель может вырасти до 260 млрд рублей, или 18,2% от доходов города. Енилина подчеркнула, что бюджет следующего года, как и текущий, планируется дефицитным, однако власти намерены использовать остатки средств и сократить объем заимствований. Возможность выпуска облигаций будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

Общий объем доходов Петербурга в 2026 году запланирован на уровне 1,454 трлн рублей — на 4,7% выше показателя текущего года. Основные поступления обеспечат налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. Расходы превысят 1,642 трлн рублей, увеличившись на 8,7%. Около 60% бюджета направят на социальную сферу, в том числе 343 млрд рублей — на образование и 183 млрд — на социальную поддержку. На дорожное строительство и транспортную инфраструктуру выделено 384 млрд рублей.

Объем Адресной инвестиционной программы на 2026 год составит около 263 млрд рублей, что на 13,2% больше, чем в 2025 году.

Фото: Piter.tv