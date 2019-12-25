Госдеп: в ЕС договорятся об эмбарго на нефть из РФ не позднее следующей недели

Карен Донфрид сообщила о том, что страны ищут понимание в вопросе энергетической блокады РФ.

Госдеп США считает, что страны Евросоюза договорятся об энергетическом эмбарго на закупку нефти из России не позже следующей недели. Соответствующее заявление сделала во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заместитель американского государственного секретаря Карен Донфрид. Законодатели пригласили на заседание чиновницу, отвечающую за дела Европы и Евразии.

Согласно моим оценкам относительно происходящего, Венгрия сейчас ведет переговоры по поводу того, чтобы в долгосрочной перспективе отказаться от российской нефти. Карен Донфрид, замглавы Госдепа США

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что позитивно настроены над договоренностями, которые находятся в работе у ЕС. По мнению Карен Донфрид, Брюссель очень близок к принятию решения, которое устроит всех членов объединения.

Госдеп США: Украина должна сама определить приемлемый для нее исход событий.

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