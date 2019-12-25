Госдеп США: Украина должна сама определить приемлемый для нее исход событий

Карен Донфрид не дала прямого ответа о том, поддерживают ли США стремления Киева вернуть Донбасс и Крым.

В Госдепе США считают, что Украина должна сама определить приемлемый для нее исход событий. Соответствующее заявление сделала помощник американского государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Мы считаем, Украине следует определять, что означает победа. И наша политика заключается в том, чтобы попытаться обеспечить успех Украины… Карен Донфрид, замглавы Госдепа США

Американский политик, представляющий штат Огайо от республиканцев Роб Портман задал вопрос чиновнице о том, означают ли данные высказывания, что администрация США поддерживает цели, публично задекларированные киевский режимом. В том числе речь идет о необходимости возвращения под свой контроль Донбасса и Крыма. Донфрид уклонилась от прямого ответа.

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