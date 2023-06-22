Госдеп ответил на протест МИД КНР словами о разнице между "демократиями и автократиями"

Ведант Патель рассказал о разногласиях между Вашингтоном и Пекином.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о разнице между "демократиями и автократиями", отвечая на протест китайского министерства по иностранным делам по поводу высказываний американского президента Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине. В рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 22 июня заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заметил, что власти будут без колебаний и публично упоминать те сферы, по которым они не соглашаются с Пекином.

Не думаю, что по комментариям президента нужно давать какие-то дальнейшие пояснения, заниматься их дальнейшей интерпретацией. Но мы совершенно четко высказывались на этот счет. И это соответствует нашему подходу к КНР. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Эксперт считает, что у общественности не должно вызывать удивления тот факт, что США и КНР имеют разногласия и противоречия. Однако лидер Белого дома Джо Байден полагает, что недавний рабочий визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Пекин говорит миру об ответственным способе держать под контролем напряженность между странами,а также преодолевать неверные представления, избегать просчетов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State