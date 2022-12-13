Американское внешнеполитическое ведомство не в курсе заявлений руководителя Главного управления разведки украинского министерства по обороне Кирилла Буданова о том, что его структура киевский режим стоят за терактами в отношении некоторых российских медийных лиц. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник пояснил, что власти США не рассматривают возможность по признанию Украины спорнсором-терроризма.
Я не видел этих комментариев. Хотел бы отметить, что на самом деле это Россия известна подавлением прав журналистов, подавлением свободы СМИ.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Корреспонденты напомнили о том, что США не осудили и не опубликовали никакого заявления в связи с арестом СБУ чилийского журналиста Гонсало Лиры на Украине в апреле текущего года. Ведант Патель добавил, что ему неизвестно о данном случае, но он обязательно выяснит подробности этого события..
Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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