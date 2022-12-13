Госдеп США знает о сообщениях о гибели американца в Артемовске

Ведант Патель рассказал о том, что дипломаты изучают подробности трагедии.

Американское внешнеполитическое ведомство находится в курсе сообщений СМИ о гибели американского гражданина в городе Артемовске, поэтому дипломаты в настоящее время продолжают собирать информацию для подтверждения этих сведений. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Дипломат пояснил, что власти США призывают Россию соблюдать требования Женевской конвенции по отношению к погибшим солдатам.

Мы в курсе сообщений о гибели гражданина США и мы продолжаем стремиться получить дополнительные подтверждения. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State