Ведант Патель оценил приговор жителю Гонконга по деле о шпионаже.

Администрация Белого дома и Госдеп окажут всю необходимую помощь жителю Гонконга, имеющему американский паспорт, который был приговорен в восточной части Китая к пожизненному тюремному заключению по статье за шпионаж. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник пояснил, что само содержание мужчины под стражей в стране считают несправедливым.

Нам известно о приговоре. Когда гражданин США оказывается под стражей за рубежом, Госдепартамент стремится оказать ему всю необходимую помощь, включая консульский доступ. <...> С учетом соображений конфиденциальности у меня больше нет ничего другого. Ведант Патель, зампресс-секретаря США

Напомним, что Лян Чэнъюнь 1945 года рождения был задержан правоохранительными органами в КНР в апреле 2021 года. Судкбная инстанция приговорила его также к пожизненному лишению политических прав, а также конфискации имущества. Подробности данного расследования не разглашаются Пекином.

Белый дом и Госдеп не комментируют данные об аресте экс-сотрудника посольства США в России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

