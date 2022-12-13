Белый дом и Госдеп не комментируют данные об аресте экс-сотрудника посольства США в России

Ведант Патель не смог оценить ситуацию.

Представители американского Белого дома и Госдепартамента в понедельник 15 мая не стали публично комментировать данные о том, что бывший сотрудник посольства США в России Роберт Шонов был арестован по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве. Подробности об этом происшествии хотели узнать журналисты в рамках регулярных брифингов в Вашингтоне с чиновниками. Заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства страны Ведант Патель уточнил, что видел эти сведения, но пока не может их оценить.

Ранее в правоохранительных органах сообщили о том, следователи ФСБ предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранный государством или международной организацией бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову. В настоящее время мужчина находится под стражей по решению суда. Известно, что подозреваемый ранее был задержан в городе Владивосток. Далее его переместили в Москву, в СИЗО "Лефортово". Шонов является фигурантом расследования по статье 275.1 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State