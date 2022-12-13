Госдеп пригрозил Грузии санкциями за авиасообщение с Россией

Ведант Патель рассказал о возможном давлении на Тбилиси со стороны Вашингтона.

В американском внешнеполитическом ведомстве допускают возможность введения санкционных мер против грузинских компаний в случае возобновления страной прямого авиасообщения с Россией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В среду 10 мая российский президент Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также дополнительно снял запрет для отечественных авиакомпаний на прямые перелеты в эту европейскую страну. Министерство по транспорту РФ тогда же сообщило о том, что воздушные перевозчики ведут подготовку к возобновлению рейсов до Грузии. Планируется осуществлять еженедельно семь прямых перелетов из Москвы до Тбилиси и обратно.

США заявили, что не стремятся к нормализации с Сирией.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State