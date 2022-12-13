США заявили, что не стремятся к нормализации с Сирией

Ведант Патель ответил на вопрос о задержанном Остине Тайсе.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не стремится к нормализации отношений с Сирией, а также не поддерживает такого рода шаги со стороны своих международных союзников и партнеров. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 мая сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом эксперт прокомментировал СМИ сообщения о том, что власти в Вашингтоне считают, что освобождение гражданина, журналиста Остина Тайса якобы может позитивно сказаться на налаживании контактов с Дамаском и нормализации отношений с арабским миром в целом.

США не поддерживают нормализацию отношений с сирийским режимом [президента Башара Асада], также не поддерживают нормализацию других стран, включая наших партнеров и союзников. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп не стал комментировать разрешение на сделки JPMorgan Chase с Россельхозбанком.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State