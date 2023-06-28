Госдеп: Вашингтон одобрил вывоз дипломатов России из США чартером и ждет того же от Москвы

Мэттью Миллер заметил, что власти СШа ждут взаимности от Москвы.

Российский самолет прибыл на территорию США для того, чтобы забрать покидающих страну дипломатов. При этом в Вашингтоне рассчитывают на то, что Москва ответит взаимностью в вопросе предоставления воздушных транспортных коридоров для сотрудников и грузов посольства США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве от 27 июня сделал официальный представитель Госдепа США

Он заберет российских дипломатов. Я не буду называть их число, об этом может говорить только РФ. Ротация дипломатического персонала проходит в обычном порядке, в данном случае это и имело место. Американские власти разрешили пролет чартерного рейса в США. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила прессе о том, что вылетевший в Вашингтон борт вывезет российских дипломатов с территории страны. Речь идет о сотрудниках ведомства, которым предписано покинуть США в связи с завершением трехлетнего срока пребывания.

В Госдепе надеются, что Россия прекратит говорить о выходе из зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State