Госдеп: США ждут, что ситуация в экономике России будет "устойчивой, стабильной и мрачной"

Эмили Бланшард рассказала о прогнозах экспертов по ситуации в экономической системе РФ к 2030 году.

Власти США ждут, что ситуация в экономической системе России будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной". Соответствующее заявление сделала главный экономист американского внешнеполитического ведомства Эмили Бланшард в ходе брифинга с журналистами в Вашингтоне. Чиновница пояснила, что говорит о долгосрочных прогнозах от экспертов Госдепа США. Она пояснила, что самые оптимистические оценки говорят о том, что к 2030 году экономика РФ будет на 20% меньше развита, чем если бы страна не начинала специальную военную операцию на Украине.

Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными. Эмили Бланшард, сотрудник Госдепа США

В Госдепе США добавили, что рост экономики России в ближайшей перспективе зависит от изменений глобального спроса на энергетических рынках, в особенности на нефть. Дополнительным условием являются российские усилия по снижению негативных последствий для экономики страны в рамках ее фискальной и монетарной политики.

Госдеп США: объем поставок нефти из Венесуэлы в США будет незначительным.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State