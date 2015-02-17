Госдеп: США ждут, что ситуация в экономике России будет "устойчивой, стабильной и мрачной"

Власти США ждут, что ситуация в экономической системе России будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной". Соответствующее заявление сделала главный экономист американского внешнеполитического ведомства Эмили Бланшард в ходе брифинга с журналистами в Вашингтоне. Чиновница пояснила, что говорит о долгосрочных прогнозах от экспертов Госдепа США. Она пояснила, что самые оптимистические оценки говорят о том, что к 2030 году экономика РФ будет на 20% меньше развита, чем если бы страна не начинала специальную военную операцию на Украине.
Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными.
Эмили Бланшард, сотрудник Госдепа США
В Госдепе США добавили, что рост экономики России в ближайшей перспективе зависит от изменений глобального спроса на энергетических рынках, в особенности на нефть. Дополнительным условием являются российские усилия по снижению негативных последствий для экономики страны в рамках ее фискальной и монетарной политики.
Госдеп США: объем поставок нефти из Венесуэлы в США будет незначительным.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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