Госдеп США: объем поставок нефти из Венесуэлы в США будет незначительным

Эймос Хокстин оценил ситуацию с энергетическими ресурсами в США и Латинской Америке.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что объем поставок нефти с территории Венесуэлы в США будет незначительным. Соответствующее заявление сделал старший советник Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Эймос Хокстин. Чиновник дал интервью местному телеканалу CNBC. Гость прокомментировал грядущее подписание контракта с властями из Каракаса и нефтедобывающей компанией Chevron из США. Чиновник напомнил, что предприятие добывает топливо на территории латиноамериканской республики, несмотря на введенные против него санкции.

Разрешение предполагает очень малый объем поставок из Венесуэлы. За исключением налогов и роялти, прибыль не попадет в руки режима Мадуро, она пойдет на погашение долга перед американскими компаниями. Так что там не так уж много. Эймос Хокстин, сотрудник Госдепа США

Напомним, что 30 ноября президент Венесуэлы объявил о том, что энергетические договоренности между американской компанией Chevron и Каракасом будут выгодны всему миру.

МИД назвал идею Запада о потолке цен на энергоносители опасным прецедентом.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television