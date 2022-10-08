Ведант Пател отреагировал на призыв Зеленского атаковать Россию за счет "превентивного удара".

Госдеп: США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства в Вашингтоне Ведант Пател. Таким образом чиновник прокомментировал призыв президента Владимира Зеленского атаковать российскую сторону и нанести "превентивный" удар.

Байден и Блинкен ясно дали понять: пока не произошло прямого нападения на США или наших союзников, мы не станем включаться напрямую в этот конфликт, ни путем отправки американских солдат, ни атакуя. Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что украинский президент в ходе своего видеовыступления в Институте Лоуи в Австралии отметил, что руководство НАТО должно нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".

Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State