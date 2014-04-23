Бонни Дженкинс рассказал о приверженности к стабильности и безопасности в мире.

Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны. Соответствующее заявление в ходе заседания Первого комитета 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделала американская представительница, заместитель государственного секретаря Бонни Дженкинс. Чиновница контролирует во внешнеполитическом ведомстве США вопросы над вооружениями. Спикер отметила, что в Вашингтоне продолжают стремиться к двусторонним и многосторонним усилиям по избеганию гонки вооружений.

Третьего января КНР, Франция, РФ, Великобритания и США подтвердили принцип о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть развязана. США придерживаются этого принципа. Бонни Дженкинс, замгоссекретаря США

Власти СШа призывают коллег к решению проблем при помощи дипломатических подходов, ради избежания военных конфликтов в мире, укрепления стратегической стабильности, повышения взаимопонимания и доверия. Бонни Дженкинс уточнила, что гонка вооружений между странами подвергает опасности все общество и не принесет никому пользу.

Прайс: США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций