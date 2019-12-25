Петербургских водителей попросили быть аккуратнее на дорогах из-за отрицательных температур

Вероятно осложнение дорожной ситуации и появление гололедицы.

Ночью 4 декабря на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидается похолодание до отрицательной температуры и выпадение осадков в виде мокрого снега. В связи с чем вероятно осложнение дорожной ситуации и появление гололедицы.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти напоминает: при управлении транспортным средством в условиях непогоды водителям следует:

– увеличивать дистанцию и боковой интервал;

– соблюдать скоростной режим;

– избегать резкого торможения;

– совершать маневрирование и перестроение как можно плавнее.

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах.

Фото: Piter.tv