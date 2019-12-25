Горящий в Сочи автомобиль Rolls Royce попал на видео

Пострадала дорогостоящая иномарка модели Wraith.

Горящий в российском городе автомобиль Rolls Royce попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале "Сочи Онлайн". По данным СМИ, инцидент произошел на территории элитного жилого комплекса "Актер Гэлакси". На кадрах очевидцы засняли, как представители экстренной службы тушат транспортное средство. Известно, что пострадала модель Wraith.

Пожарная служба оперативно прибыла на место возгорания. Однако к этому моменту передняя часть автомобиля уже успела полностью выгореть. Полиция ведет проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предполагается, что машину могли поджечь, но подозреваемые еще не обнаружены.

Стоимость аналогичного автомобиля оценивается на портале "Авто.ру" в пределах 12-22 млн рублей.

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Фото и видео: Telegram-канал "Сочи Онлайн"

