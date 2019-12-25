Петербуржцы выбрали для отдыха в феврале Сочи

В топ также попали Москва, Симферополь, Краснодар и Калининград.

Жители Петербурга соскучились по солнцу и теплу. Поэтому выбирая, где отдыхать в феврале, они остановились на Сочи. В этот город планируют отправиться около 13% путешественников. Об этом сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

На втором месте по спросу оказалась Москва, куда продается каждый десятый авиабилет из Северной столицы. В топ-5 также попали Симферополь, Краснодар и Калининград. Кроме того, петербуржцы планируют посетить Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Мурманск и Самару. Средний чек за перелет составил 4 011 рублей.

В числе лидеров ж/д направлений оказалась Москва (60% бронирований). Далее следуют Сортавала, Псков, Тверь, Петрозаводск и др. Средний чек за ж/д билет из Петербурга составил 2 146 рублей.

Ранее мы писали, что Петербург попал в топ-3 самых популярных направлений у россиян этой зимой.

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