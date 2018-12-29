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Горящий ангар на набережной Мартынова тушили по №1-Бис
Сегодня, 8:20
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lesjasap

Горящий ангар на набережной Мартынова тушили по №1-Бис

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Пламя охватило 120 квадратных метров территории.

В Петроградском районе петербурга в ночь на 17 января экстренным службам пришлось тушить загоревшийся ангар. О задымлении объекта сообщили местные жители. Они рассказали, что заметили проблему в здании по набережной Мартынова, 94 На место выехали бригады ГУ МЧС. Ликвидировали пламя по повышенному уровню сложности БИС-1.

Согласно сведения огнеборцев, сгорела металлическая конструкция. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Специалисты потушили пламя к половине пятого утра. На участке работали 28 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

На данный момент информации о пострадавших нет. Данные о причинах возгорания уточняются.

Фото: Piter.tv

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Теги: ангар, бис-1, набережная мартынова, повышенный уровень сложности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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