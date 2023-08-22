Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам в Баку

Россиянка обошла в тай-брейке болгарскую представительницу.

Российская представительница Александра Горячкина обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии, после чего стала победительницей Кубка мира по классическим шахматам, проведенного в азербайджанском городе Баку. Очевидцы рассказали журналистам о том, что в финале мероприятия оппонентки вничью завершили обе партии в субботу и воскресенье. Далее тай-брейке с укороченным контролем времени, который состоялся в понедельник 21 августа, сильнее оказалась 24-летняя россиянка. Общий счет противостояния между девушками составил 2,5:1,5 в пользу Горячкиной. За победу россиянка получит 50 тысяч долларов, а Салимова заработала 35 тысяч. Бронзовую награду международного турнира днем ранее завоевала украинка Анна Музычук. Она смогла в двух партиях обыграть китаянку Тань Чжунъи с общим счетом 1,5:0,5.

Напомним, что Салимова и Музычук ранее гарантировали себе место на турнире претенденток по итогам проведенного турнира, а Горячкина пробилась на соревнования ранее.

Вратарь "Зенита" Кержаков высказался о ситуации с Венделом.

Фото и видео: Telegram / Андрей Карташов/ТАСС