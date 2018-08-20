В Западном военном округе заработала "Горячая линия" по вопросам частичной мобилизации

Для разрешения проблемных вопросов и оперативного доведения информации гражданам о ходе частичной мобилизации в зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО) организована круглосуточная "Горячая линия".
Телефоны для справочной информации – 8-812-494-29-60; 8-812-494-26-13; 8-812-494-27-56.
В ЗВО входят следующие субъекты РФ: Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Республика Карелия.
Фото: Piter.tv
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