Горсуд признал незаконной пробивку двери на фасаде с видом на Летний сад

Депутат сообщил, что Городской суд оставил без изменений это решение.

Стало известно, что городской суд Петербурга оставил в силе решение предыдущей инстанции о незаконности пробивки двери на фасаде дома дома № 2/7 по улице Чайковского. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский.

Депутат сообщил, что Городской суд оставил без изменений это решение.

Напомним, что об этом инциденте стало известно в 2020 году. Дверь пояивлась на фасаде дома XVIII века. Тогда же стало известно о принадлежности помещения петербургскому архитектору Евгению Герасимову. В ходе последовавшего судебного процесса Куйбышевский суд Петербурга признал пробивку двери незаконной, это решение теперь подтвердил Городской суд.

Фото: Piter.tv