Горсуд Петербурга не признал увольнение трансгендера дискриминацией

Николай стал Анастасией после чего потеряла работу.

Сегодня, 5 апреля, Санкт-Петербургский городской суд не признал увольнение с работы трансгендера трудовой дискриминацией, сообщает пресс-служба ЛГБТ-организации "Выход".

В организации рассказали, что Анастасия Васильева работала печатником глубокой печати на полиграфическом предприятии в городе Коммунар. Летом 2017 года она поменяла документы, но через неделю после того, как принесла на работу копию нового паспорта, ее уволили, поскольку профессия внесена в перечень вредных для женского здоровья.

Решение суда будет обжаловано в вышестоящих инстанциях. По мнению юристов "Выхода", Анастасия имеет право работать по выбранной специальности вне зависимости от гендерной идентичности. Отмечается, что это первый случай в России, когда в такой ситуации трансгендерная женщина обратилась в суд.

Фото: Piter.TV