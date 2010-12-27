"Не будем обманывать друг друга": Полтавченко о проекте "Твой бюджет" и планах по благоустройству города

Развивать город будут согласно предложениями горожан.

В ходе опроса жителей Петербурга в день выборов президента России 18 марта в Смольный поступило около 600 тысяч предложений по благоустройству города. Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский на заседании координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе города в пятницу, 11 мая.

Губернатор Петербурга Полтавченко подвёл итоги масштабного опроса "Твой бюджет" жителей в день выборов президента. По поводу дальнейшего развития города он заявил, что Смольный отобрал и собирается реализовать около 300 предложений. На это планируется потратить 17,5 миллиарда рублей.

Из 300 выбранных предложений сообщается, что в основном жители хотят больше парков и скверов, спортивных и детских площадок и поддерживают идею раздельного сбора мусора. Многие жаловались на городские дороги. Георгий Полтавченко призвал совместно решать проблемы.

Давайте сообща мы с вами эту работу и будем делать, не для показухи и обманывая друг друга, а тем более горожан. А именно для того, чтобы каждому, в том числе и нам с вами, было приятно по городу гулять. Заявил Полтавченко

Фото: Администрация Санкт-Петербурга