Горожане начали получать обещанные выплаты на детей

Президент пообещал выплаты во время большой пресс-конференции.

В понедельник, 21 декабря, петербуржцы начали получать обещанные президентом России выплаты на детей до 8 лет, сообщила "Фонтанка".

Горожане с детьми, которые попадают под критерии новых "новогодних" выплат увидели, что их счет пополнился на пять тысяч рублей. Напомним, что президент анонсировал поддержку в прошлый четверг, 17 декабря. За сутки на получение выплат подали несколько сотен тысяч заявлений. Некоторые семьи получили выплаты автоматически, потому как в этом году уже пользовались программами поддержки.

Ранее мы писали, что малоимущим петербуржцам предложат выплату 250 тысяч рублей по социальному контракту.

Фото: Piter.TV