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Горожане начали получать обещанные выплаты на детей
Сегодня, 20:43
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smirenny

Горожане начали получать обещанные выплаты на детей

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Президент пообещал выплаты во время большой пресс-конференции.

В понедельник, 21 декабря, петербуржцы начали получать обещанные президентом России выплаты на детей до 8 лет, сообщила "Фонтанка".

Горожане с детьми, которые попадают под критерии новых "новогодних" выплат увидели, что их счет пополнился на пять тысяч рублей. Напомним, что президент анонсировал поддержку в прошлый четверг, 17 декабря. За сутки на получение выплат подали несколько сотен тысяч заявлений. Некоторые семьи получили выплаты автоматически, потому как в этом году уже пользовались программами поддержки. 

Ранее мы писали, что малоимущим петербуржцам предложат выплату 250 тысяч рублей по социальному контракту.

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты на детей, коронавирусные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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