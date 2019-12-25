В Ленобласти утвердили выплаты на детей в возрасте 8–17 лет, которые растут в семьях с трудным положением

Поддержку получат около 34,4 тыс. человек.

В Законодательном собрании Ленобласти сегодня, 15 апреля, в трех чтениях приняли поправки в Социальный кодекс, согласно которым нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получат выплаты.

Сегодня семьям с трудным финансовым положением периодически направляют от 600 до 1,4 тыс. рублей. Планируется увеличить выплаты от 10 до 20 раз. Поддержку получат около 34,4 тыс. человек. Выдача денег будет производиться Пенсионным фондом. Проект стартует 1 мая 2022 года.

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