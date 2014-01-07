Городской суд пощадил ненавистника "Зенита"

Дело прекратили в связи с истечением срока давности.

В пятницу, 26 марта, петербургский суд прекратил производство против ненавистника "Зенита" из-за истечения срока давности, сообщила объединенная пресс-служба судов.

В декабре прошлого года Николай Яременко был на стадионе "Газром Арены" на матче "Зенита" и "Динамо" в футболке с нецензурными надписями, оскорбляющими не только футбольный клуб, но и Петербург. Обвиняемый не являлся в суд, ссылаясь на болезнь каждый раз перед заседанием.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований составляет всего три месяца. Поэтому суд не наказал Яременко. По какой статье его обвиняли и какое наказание понес бы петербуржец, не уточнили.

Ранее мы писали, что в Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV