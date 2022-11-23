Городской больнице Святого Георгия исполнилось 152 года

В 2022 году в стационаре побывали 24 315 больных, выполнено 9 925 оперативных вмешательств.

С утра в холле Городской больницы Святого Великомученика Георгия играет классическая музыка в честь дня рождения учреждения. Стационару 23 ноября исполняется 152 года. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Санкт-Петербурга.

Городская больница Святого Великомученика Георгия – это многопрофильный стационар мощностью 865 стационарных коек и 55 коек отделений реанимации, оказывающий квалифицированную специализированную медицинскую помощь, как по экстренным показаниям, так и в плановом порядке. В стационаре получают лечение пациенты с хирургической, гинекологической, травматологической, урологической, терапевтической, неврологической, пульмонологической, эндокринологической, ревматологической, сосудистой и кардиологической патологиями.

В 2022 году в стационаре побывали 24 315 больных, выполнено 9 925 оперативных вмешательств.

Видео: Комздрав