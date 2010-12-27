Городские службы Петербурга переходят на усиленный режим из-за шторма

Днем 18 декабря в городе будет сильный ветер.

Городские службы Петербурга переходят на усиленный режим работы из-за надвигающегося шторма. В течение дня, 18 декабря жителям Северной столицы надо учитывать сильные порывы ветра. Аварийные и экстренные службы готовы устранять последствия стихии. Сотрудники садово-парковых зон и дорожники будут трудиться над уборкой поваленных деревьев, знаков и других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Отметим, что распоряжение об усиленном режиме работы подписал врио ведомства Сергей Малинин. В администрации рассказали, что подрядчики будут объезжать территории и убирать поваленные деревья. В первую очередь они будут наводить порядок на проезжих частях и пешеходных зонах. Если ветер окажется шквальным, то на некоторое время власти закроют некоторые парки и скверы для посещения.

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Фото: Piter.tv

