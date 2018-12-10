Петербургские производители экспортной продукции получат субсидирование Минпромторга

Евгений Елин предложил местным производителям выжать максимум из новых возможностей.

Высокотехнологические производства могут получить льготы из федерального бюджета России. По данным чиновников, высокий спрос на продукцию позволит компаниям претендовать на государственные субсидии. Благодаря данной системе Правительство страны хочет помочь развитию малого, среднего и крупного бизнеса. По мнению вице-губернатора Елина, данной возможностью следует воспользоваться и местным предпринимателям.

Шанс на денежную поддержку будет у тех производителей, которые предлагают промышленный экспорт в регионы страны и за границу. В Петербурге будет составлен подробный список предприятий, которые могут претендовать на господдержку.

Отметим, что к 2024 году будет выделено 422 миллиарда рублей в пользу производителей, которые пройдут отбор Минпромторга. Компании получат субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и кредитам на создание производств, направленных на экспорт продукции. Льготы коснутся и перевозки товара, продвижении на зарубежном рынке.

Фото: Piter.tv