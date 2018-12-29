Городские открытия: станция метро "Беговая"

В новом выпуске "Городских открытий" мы отправимся в питерскую подземку и узнаем, что же особенного в новой, недавно построенной станции.

Станция метро "Беговая" открылась 26 мая 2018 года. Парк 300-летия стал значительно доступнее с ее открытием, а жители приморского района стали быстрее добираться до центра города.

"Беговая" по дизайну значительно отличается от всех петербургских станций метрополитена, выбранные яркие цвета в оформлении павильонов не перестают восхищать пассажиров. К тому же, многие фотографы и видеографы вдохновились этим интерьером.

"Станция "Беговая" временно конечная станция линии три. Проектное название станции - "Улица Савушкина", посвящено герою летчику Великой Отечественной Войны, поэтому в оформлении станции присутствует тематика военной авиации. Антон Гниломедов - Заместитель начальника службы движения ГУП петербургский метрополитен

Потолки в вестибюлях украшены светильниками в виде пропеллеров, а на стенах можно найти трехмерные картины с анимационным эффектом.

Эстетика станции - ярко-оранжевый цвет, по замыслу архитекторов должна добавить ярких красок в жизнь спального района. Антон Гниломедов - Заместитель начальника службы движения ГУП петербургский метрополитен

На станции есть шесть эскалаторов и четыре пассажирских траволатора, к тому же она оборудована для маломобильных групп населения.

Еще на "Беговой" есть стойки передачи тревожной информации, с их помощью пассажиры могут узнать о работе метрополитена и сообщить о правонарушениях.

На линии три эксплуатируется современный подвижной состав с асинхронными тяговыми двигателями. Вагоны оборудованы устройствами информации для слабовидящих и слабослышащих пассажиров.

При строительстве "Беговой" большое внимание уделялось вопросам транспортной безопасности. В вестибюле станции установлены рамки металлодетекторов и организован пункт досмотра, в котором размещено современное оборудование для проведения выборочного досмотра пассажиров. На станции смонтирована система видеонаблюдения с большим количеством камер.

Пассажирская платформа отделена от железнодорожных путей стеклянной стеной и станционными автоматическими дверями, применение такой конструкции позволяет снизить риск несчастных случаев связанных с падением пассажиров на путь, исключить падения на путь посторонних предметов. Это затрудняет несанкционированное проникновение в тоннель, улучшает климат в пассажирской зоне, уменьшает звуковую нагрузку, и, как следствие, лучше воспринимается служебное объявление по сети громкоговорящей связи.

"Беговая" и "Новокрестовская" соединены между собой двухпутным тоннелем, то есть, вместо двух 6-метровых тоннелей - здесь сделан один 9-метровы.

Оплатить проезд в петербургском метрополитене пассажир может любым удобным для него способом. С помощью жетона, который стал своеобразной визитной карточкой нашего метрополитена, с помощью проездных билетов на основе бесконтактных смарт-карт, или с помощью банковских карт по технологии paypass и payway. Чтобы не терять время в очереди в кассы, в вестибюле установлены аппараты по продаже и пополнению проездных билетов, и по продаже жетонов.

Станцией "Беговая" ежедневно пользуются 32000 человек

Видео и фото: Piter.TV