Городские открытия: кто спасает город от опасных снегов?

Весной лед на водоемах Петербурга обманчив и представляет большую опасность. Спасатели рассказали Piter.TV, как они патрулируют город, и из каких ситуаций им приходиться спасать людей.

Осенью и весной большое количество петербуржцев подвергают свою жизнь серьезной опасности из-за несвоевременного выхода на лед. Если в первом случае заснеженная корка на реке только начинает формироваться, то во втором - из-за резких потеплений и однодневных заморозков степень надежности льда определить непросто. В обоих случаях на реку выходить не то, что не рекомендуется, а настоятельно запрещается.

Но даже сейчас, в марте, к сожалению, на любом водоеме города можно встретить смелого, но самонадеенного рыбака. Поэтому, спасателям приходится патрулировать город ежедневно и быть всегда начеку. Их автомобили укомплектованы специальным оборудованием, среди него есть даже бензопилы и новейшие водолазные костюмы.

Начальник центральной спасательной станции рассказал, как не так давно ему пришлось спасать "изо льдов" бабулю, гуляющую по заливу с любимым песиком.

Подробнее - в нашем сюжете.

Видео и фото: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин