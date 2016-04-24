Городские открытия: кто спасает город от опасных снегов?

Осенью и весной большое количество петербуржцев подвергают свою жизнь серьезной опасности из-за несвоевременного выхода на лед. Если в первом случае заснеженная корка на реке только начинает формироваться, то во втором - из-за резких потеплений и однодневных заморозков степень надежности льда определить непросто. В обоих случаях на реку выходить не то, что не рекомендуется, а настоятельно запрещается.
Но даже сейчас, в марте, к сожалению, на любом водоеме города можно встретить смелого, но самонадеенного рыбака. Поэтому, спасателям приходится патрулировать город ежедневно и быть всегда начеку. Их автомобили укомплектованы специальным оборудованием, среди него есть даже бензопилы и новейшие водолазные костюмы.
Начальник центральной спасательной станции рассказал, как не так давно ему пришлось спасать "изо льдов" бабулю, гуляющую по заливу с любимым песиком.
Подробнее - в нашем сюжете.
Видео и фото: Piter.TV
Дарья Молчанова, Глеб Лялин
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