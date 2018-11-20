Городские открытия: центр "Антон тут рядом"

В декабре 2018 года в центре “Антон тут рядом” отметили первый юбилей. Уже на протяжении пяти лет здесь осуществляется системная поддержка людей с расстройствами аутистического спектра. В Городских открытиях” мы расскажем вам, какие мастерские посещают студенты и чем живет сам центр.

Центр "Антон тут рядом" возник благодаря встрече режиссера Любови Аркус с молодым человеком, который имеет расстройство аутистического спектра. Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале, и в честь него был назван центр системной поддержки людей с РАС.

Сам Антон Хоритонов сейчас является студентом центра, а его сочинения использовались в дизайне.

В России это первый центр абилитации для людей с аутизмом. Мы помогаем им развивать какие-то творческие способности, мы помогаем им выстраивать взаимоотношения с другими людьми, даем социально приемлемую модель поведения, чтобы ребята могли вне стен нашего центра общаться с другими людьми, чтобы люди их понимали, чтобы внешняя среда могла их принять, также мы работаем с различными площадками, музеями, с социальными объектами, такими как поликлиники и больницы. Александра Кулик - Куратор первой площадки

Сейчас "Антон тут рядом" состоит из двух площадок и из порядка 10 мастерских. Здесь занимается 60 студентов.

На первой площадке центра студентов обучают художественному искусству, гончарному и швейному мастерству, кулинарии. На второй - уже готовят студентов к трудоустройству.

На второй площадке центра у нас занимаются те ребята, которые освоили уже какие-то навыки и готовы переходить на внешние площадки, там тоже несколько мастерских, и ребята там закреплены за каждой мастерской. Если у нас мастерские меняются каждые две недели, то там они проходят целый год и осваивают конкретные навыки, и там ребята получают небольшую зарплату за свою работу, для ребят это очень важно, они понимают, что им могут платить за то, что они делают, и есть случаи, когда ребята потом трудоустраиваются на внешние площадки. Александра Кулик, куратор первой площадки

В течение двух недель студент закрепляется за какой-то из мастерских, затем переходит в новую.

Сейчас для студентов создаются индивидуальные планы развития. Учеников сопровождают внимательные и добродушные тьютеры и волонтеры. В настоящее время центр занимается еще 15 программами: помимо творческих мастерских и трудоустройства, здесь есть музыкальный проект, сопровождаемое проживание, ранняя помощь в детскх садах.

Название центра взято из жизни.

Антон очень часто говорил "Антон тут рядом", и это стало названием нашего центра Антон таким образом сообщает, что он здесь есть, что он с нами. Очень часто такой стереотип, что человек с аутизмом сидит в своем замкнутом пространстве, в своем уголочке, не хочет ни с кем общаться, ему замечательно, и не нужно к нему приставать. На самом деле ребята с аутизмом очень хотят общаться, им это очень важно, они просто не знают, как это сделать, они не знают, как взаимодействовать с незнакомыми людьми, и в общем вот эта фраза как раз говорит о том, что несмотря на все эти сложности, несмотря на то, как это все выглядит со стороны, ребята хотят общаться, и они с нами рядом, мы им нужны, а они нужны нам. Александра Кулик, куратор первой площадки

Вечером в центре проходят общие собрания, и в своих мастерских студенты обсуждают успехи дня и делятся переживаниями. По мотивам работ ребят в центре делают сувениры, плакаты и открытки.

Сейчас в центр "Антон тут рядом" требуются волонтеры в программу "Добровольный социальный год" - https://vk.com/antontutryadom

Видео и фото: Piter.TV