Городские открытия: абстрактное искусство в GORA GALLERY

GORA GALLERY - это первая галерея абстрактного искусства в Северной столице. С 2017 года здесь объединяются художники, которые работают преимущественно в абстрактном направлении.

Хочется организовывать выставки тех авторов, которые мне близки по духу, то искусство показывать людям, которое у нас мало популяризирована, которому очень, на мой взгляд, мало внимания уделено. Это я про абстрактное искусство, поскольку оно является основой всей основной живописи и других искусств, и это наше, если брать конкретно абстрактное направление - величайшее достижение 20 века, наше русское, которое беспричинно остается в стороне, а многие считают это направление американским или европейским. Нет культуры восприятия абстрактного у нас, оно было нарушено в советский период. Поэтому многие авторы показывают на выставках и на продажу выставляют работы свои предметные, натуралистичные, а абстрактное храниться дома на полочке. Иван Некрасов - руководитель галереи

В GORA GALLERY собраны работы как начинающих художник, так и мастеров своего дела. Здесь можно встретить и именитых авторов, кто никогда не выставлял свои абстрактные работы на суд зрителя, а хранил их в столе.

Абстрактное искусство - совершенно творческое. Художник самостоятельно создает мир в своей работе.

Кромы выставок в GORA GALLERY занимаются и реализацией авторских работ, а также оформляют помещения и здания.

Работы должны жить, они должны находить свой дом, где они будут приносить людям свою положительную энергию, где их будут любить и ценить, а не хламится на полочках в мастерских художников. Иван Некрасов - руководитель галереи



В галерее есть своя школа, в которой обучают не только живописи и рисунку, но и старейшей технике горячей эмали. Занятия проводятся как для детей, так и для взрослых.

Эта древнейшая техника, и практически нет места у нас в городе, куда можно прийти и что-то сделать свободно в этой технике, научиться работать в ней или сделать что-то свое.

Видео и фото: Piter.TV