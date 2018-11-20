Городские открытия: Новая зона отдыха на Крестовском острове

В новом выпуске "Городских открытий" мы покажем новую зону отдыха, которая появилась около Южной дроги.

Весна не за горами, а мы начинаем рассказывать вам, где же в Петербурге можно уютно отдохнуть в теплое время года.

Новое городское пространство появилось на Крестовском острове в мае 2018 года. С деревянной набережной вблизи Южной Дороги открывается прекрасный вид на Финский залив.

Раньше на этом месте располагались кафе с сомнительной репутацией, а сейчас здесь можно спокойно гулять с семьей и детьми.

Также на площадке в теплое время года можно поиграть в настольный теннис и волейбол. Для более комфортного отдыха здесь разместили специальные лежаки. Сам настил выполнен из лиственницы.

Как только набережная была переделана и открыта, жители и гости города приезжали сюда не только погулять, но и сделать красивые фотокарточки.

К набережной можно добраться от станции метро Новокрестовская, рядом также находится пешеходный Яхтенный мост.

Видео и фото: Piter.TV