Городские Жилкомсервисы сократили задолженности перед РСО почти на 30%

Положительные показатели зафиксированы в связи с активной деятельностью Жилищного комитета, ВЦКП и управляющих организаций. Задолженность петербуржцев перед управляющими компаниями порядка 18 млрд. рублей. Показатель прироста за год на 01.05.2019 зафиксирован на уровне 20%.

Городские Жилкомсервисы сократили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями почти на 30%, что составляет 1 760,19 млн. рублей. Кроме того, частные управляющие организации показали прирост на 2,85%. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

По состоянию на 1 апреля, просроченная кредиторская задолженность компаний перед ресурсоснабжающими организациями составляет 8 605,70 млн. рублей. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом зафиксировано снижение показателей – 18,49%. В частности, в разбивке по ресурсоснабжающим организациям: перед ПАО "ТГК-1" - 363,61 млн. рублей, перед ГУП "ТЭК СПб" - 1148,56 млн. рублей, перед ООО "Петербургтеплоэнерго" - 82,83 млн. рублей, перед ГУП "Водоканал СПб" - 330,59 млн. рублей, перед АО "ПСК" просроченная задолженность отсутствует.

Положительные показатели зафиксированы в связи с активной деятельностью Жилищного комитета, ВЦКП и управляющих организаций.

Опасения в этой связи вызывают районы с наибольшим участием в управлении жилым фондом частных управляющих организаций: Красносельский, Московский, Невский, Василеостровский и Кронштадский,

- подчеркнула председатель Жилищного комитета Людмила Соловьева.

Задолженность петербуржцев перед управляющими компаниями порядка 18 млрд. рублей. Показатель прироста за год на 01.05.2019 зафиксирован на уровне 20%.

Жилищный комитет, опираясь на аналитику ВЦКП, информацию УФ службы судебных приставов по Петербургу активизирует работу по снижению дебиторской задолженности управляющих организаций,

- отметила председатель Жилищного комитета Людмила Соловьева.

На совещаниях с участием вице-губернатора Николая Бондаренко, городские Жилкомсервисы обязаны еженедельно предоставлять отчет по текущей ситуации и принятым мерам. Отдельное внимание вице-губернатор уделит долгам юридических лиц за жилые и нежилые помещения, которые составляют существенную долю дебиторской задолженности управляющих организаций.

Фото: rdv-it.ru