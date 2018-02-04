Город замерзает: 200 домов в Петербурге почти не получают тепла

В Красносельском районе выдалась холодная ночь.

На юге Петербурга произошла одна из крупнейших коммунальных аварий этой зимы. Около 200 домов на сутки остались практически без тепла из-за проблемной трубы. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Теплосети Петербурга". Ночь с воскресенья на понедельник станет экстремальным испытанием для тысяч местных жителей, чьи дома отапливаются "по пониженной системе". Это означает, что по-настоящему горячая вода не будет подаваться ни в краны, ни в батареи.

Сообщается, что причиной ЧП стала неисправность трубопровода на проспекте Маршала Жукова. Над землей у дома № 41 примерно в 11 утра было замечено легкое парение. Коммунальщики приняли решение заменить часть 800-мм трубы, пролегающей здесь же. По плану, работы продлятся сутки, то есть, где-то до полудня 5 февраля. Все это время от основного источника тепла будут отключены 124 жилых здания, 4 медучреждения, 36 образовательных организации.

Сейчас в социальных сетях на нехватку тепла жалуются жители разных улиц в Красносельском районе. В зоне поражения оказались не только проспект Маршала Жукова, но и соседние улицы.

Фото: Piter.TV