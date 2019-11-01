Портал "Наш Санкт-Петербург" назвал популярные жалобы петербуржцев

Чаще всего жители Северной столицы жаловались на качество отопления.

Портал "Наш Санкт-Петербург" опубликовал рейтинг жалоб петербуржцев. Как оказалось, в этом году на сайт поступило более 60 тысяч обращений.

Чаще всего горожане жаловались на отопление. На сайт портала поступило 5632 сообщений. На втором месте проблема, связанная с мусором во дворах многоквартирных жилых домов (4771 обращение). Тройку рейтинга замыкает плохое состоянияе парадных – 4759.

Ежеденевно на портал поступает порядка 2–2,5 тысячи сообщений.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские власти поддержали арендаторов городской недвижимости на сумму около 1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV