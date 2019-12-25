Чиновники Невского района вместо ремонта засыпали ямы грунтом

Чиновники из администрации Невского района после жалобы местного жителя на ямы на проезжей части вместо ремонта засыпали их землей. Соответствующая информация опубликована на сайте "Наш Санкт-Петербург".

Портал "Наш Санкт-Петербург" был реализован по инициативе губернатора города. На нем агрегируются жалобы горожан на проблемы в их районах, после чего уполномоченные органы разбираются с ними. Решением занимаются как администрации районов, так и комитеты в Смольном.

Одна из таких жалоб поступила 1 ноября. Жительница Невского района Елена Ф. пожаловалась на ямы у дома 227/1, лит. Б по проспекту Обуховской Обороны. Она отметила, что после недавнего "ямочного ремонта" из них перестала уходить влага и стала скапливаться грязь. Она призвала местные власти произвести ремонт асфальтового покрытия и организовать водоотведение от пешеходной зоны.

Ответ по проблеме поступил 10 ноября. О проделанной работе отчиталась администрация Невского района, которая заявила, что ямы были "подсыпаны инертными материалами для устранения аварийности". К тексту были прикреплены три фотографии, на которых отчетливо видно, что "инертными материалами" является обычный земляной грунт.

Также сообщалось, что асфальтирование пешеходной дорожки состоится в срок до 15 октября 2022 года, поскольку этот участок земли не вошел в программу по текущему ямочному ремонту на 2020 и 2021 годы, в связи с чем местным жителям придется еще несколько лет испытывать неудобства из-за разбитого асфальта.

Ранее мы сообщали о том, что почти тысячу светофоров в Петербурге оборудовали устройствами звукового сопровождения.