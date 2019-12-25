Почти тысячу светофоров в Петербурге оборудовали устройствами звукового сопровождения

За год эту работу проделали на 437 объектах.

Почти тысячу светофоров из 1716 в Петербурге оборудовали устройства звуковой сигнализации. Как сообщили в пресс-службе КРТИ, речь идет об объектах, находящихся на балансе Дирекции по организации дорожного движения.

Звуковым сопровождением светофоры снабжают ради обеспечения доступной среды для незрячих или слабовидящих людей, 13 ноября во всем мире как раз отмечается день инвалидов по зрению. Звуковые устройства позволяют пешеходам с проблемами со зрением безопасно перейти проезжую часть.

В 2020 году по заказу Дирекции по всему городу установили 437 устройств звуковой сигнализации на уже имеющихся светофорных постах по 61 адресу, также новой аппаратурой оборудовали 28 только установленных светофоров. Отмечается, что в последнее время звуковое оборудование не просто устанавливается на светофоры, но еще и имеет связь с абонентскими устройствами слабовидящих людей – это происходит с помощью интерактивного радиообмена.

Ранее мы писали, что движение по Российскому проспекту ограничат до конца января 2021 года.

Фото: Piter.TV