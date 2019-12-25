Лидером по количеству сообщений стала категория "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда", в которую поступило более 5 тыс. жалоб.

В мае около 74 тыс. жалоб поступило на портал "Наш Санкт-Петербург" по вопросам ЖКХ и благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи города в пятницу, 11 июня.

Лидером по количеству сообщений стала категория "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда", в которую поступило более 5 тыс. жалоб. Второе и третье место занимают категории "Неудовлетворительное состояние парадной" и "Мусор на внутридворовой территории", в каждую из них поступило 4 тыс. сообщений. На четвертом месте расположилась категория "Температура в помещении выше нормы", в которую поступило чуть более 3 тыс. жалоб. Кроме того, петербуржцев волнуют вопросы надписей на стенах, а также дороги во дворах.

Напомним, в апреле этого года самым популярным разделом стал "Мусор на внутридворовой территории", в который поступило более 10 тыс. жалоб. На втором месте расположилась категория "Отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда", в которую поступило 6 тыс. сообщений. На третьем месте находится раздел "Неудовлетворительное состояние парадной", в него поступило 5 тыс. сообщений.

Кроме того, изменилось и число зарегистрированных пользователей по сравнению с прошлым месяцем. В мае на портале "Наш Санкт-Петербург" появилось 3284 новых пользователей.

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Фото: Piter.tv