Город теряет около 36 миллиардов рублей из-за "серых" зарплат

Не самыми честными зарплатами промышляют около 12% петербургских предприятий.

Городской бюджет Петербурга теряет из-за "серых" зарплат около 36 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании в Смольном.

По его словам, "серая" в городе занятость составляет 10-12%. Этот процент меньше, чем по России, однако Корабельников все равно считает это большими деньгами.

"Мы будем разрабатывать механизмы на правовом уровне, мы готовы поддерживать только те предприятия, которые платят только белую зарплату", – подчеркнул глава комитета.

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