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Город потратит 300 миллионов на ремонт и замену лифтов
Сегодня, 22:45
86
arteliseev

Город потратит 300 миллионов на ремонт и замену лифтов

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Замене подлежат 28 лифтов.

"Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" выделит на ремонт и замену 28 лифтов в петербургских домах почти 300 миллионов рублей, сообщила "Фонтанка".

В основном ремонт проведут на севере и в центре города. Также фонд пообещал за 2020 год отремонтировать 535 лифтов и еще 500 — заменить.

Отметим, что за 2019 год заменили 842 лифта.

Ранее мы сообщали, что из-за ДТП на Васильевском острове машина въехала в дом.

Фото: pixabay.com

Теги: замена лифтов, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Васин Виктор
Сегодня 23:25

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