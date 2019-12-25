Город потратит 300 миллионов на ремонт и замену лифтов

"Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" выделит на ремонт и замену 28 лифтов в петербургских домах почти 300 миллионов рублей, сообщила "Фонтанка".
В основном ремонт проведут на севере и в центре города. Также фонд пообещал за 2020 год отремонтировать 535 лифтов и еще 500 — заменить.
Отметим, что за 2019 год заменили 842 лифта.
Ранее мы сообщали, что из-за ДТП на Васильевском острове машина въехала в дом.
Фото: pixabay.com
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