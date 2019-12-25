Из-за ДТП на Васильевском острове машина въехала в дом

В субботу, 7 марта, петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями с аварии на Васильевском острове. На снимках видно, что машина вылетела на тротуар.
Сообщается, что водитель "Поло" не увидел знак "уступи дорогу" перед Гаванской улицей, двигаясь с большой скоростью по Среднегаванскому проспекту, и врезался в "Субару".
Одного из водителей госпитализировали, о других пострадавших не сообщается.
В комментариях под фото петербуржцы делятся мнениями. "Там проезжает полторы машины раз в вечность. Суждено им было встретиться", — негодуют горожане.
Ранее мы писали, что в Мурино сбили 12-летнего ребенка.
Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Обсуждение ( 0 )
Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- https://bit.vodka/miopres