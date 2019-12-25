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Из-за ДТП на Васильевском острове машина въехала в дом
Сегодня, 21:53
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arteliseev

Из-за ДТП на Васильевском острове машина въехала в дом

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Очевидцы делятся фото в соцсетях.

В субботу, 7 марта, петербуржцы поделились в соцсетях фотографиями с аварии на Васильевском острове. На снимках видно, что машина вылетела на тротуар. 

Сообщается, что водитель "Поло" не увидел знак "уступи дорогу" перед Гаванской улицей, двигаясь с большой скоростью по Среднегаванскому проспекту, и врезался в "Субару". 

Одного из водителей госпитализировали, о других пострадавших не сообщается. 

В комментариях под фото петербуржцы делятся мнениями. "Там проезжает полторы машины раз в вечность. Суждено им было встретиться", — негодуют горожане.

Ранее мы писали, что в Мурино сбили 12-летнего ребенка.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: дтп на васильевском острове, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Васин Виктор
Сегодня 23:26

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