Город-побратим Будё поздравил Выборг с днем рождения

Город Выборг и Выборгский район от имени жителей норвежского города Будё поздравила с праздником мэр города Ида Мария Пиннерёд. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Дорогие жители Выборга! Сердечно поздравляем вас с Днем города Выборга и Выборгского района!

Нас связывают долгие дружеские отношения. Вот уже 30 лет как Выборг и Будё стали городами-побратимами.

Этот год стал особенным для всех нас. К сожалению, из-за всемирной пандемии мы не можем сейчас встретиться лично, но надеюсь, что ситуация скоро стабилизируется, и у нас еще будет возможность отпраздновать нашу долгую дружбу.

В настоящее время, несмотря на ситуацию, мы продолжаем строить наши теплые отношения в новом формате. Уверена, что партнерские связи между городами будут крепнуть и в последующие годы.

Верю в то, что в скором времени снова смогу посетить ваш прекрасный город Выборг.

От имени жителей Будё я желаю всем вам счастливого и вдохновляющего Дня Выборга!

Ида Мария Пиннерёд

Мэр города Будё