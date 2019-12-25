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Город-побратим Будё поздравил Выборг с днем рождения
Сегодня, 13:56
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Veskathy

Город-побратим Будё поздравил Выборг с днем рождения

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Текст поздравления опубликован на сайте администрации МО «Выборгский район».

Город Выборг и Выборгский район от имени жителей норвежского города Будё поздравила с праздником мэр города Ида Мария Пиннерёд. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Дорогие жители Выборга! Сердечно поздравляем вас с Днем города Выборга и Выборгского района!
Нас связывают долгие дружеские отношения. Вот уже 30 лет как Выборг и Будё стали городами-побратимами.

Этот год стал особенным для всех нас. К сожалению, из-за всемирной пандемии мы не можем сейчас встретиться лично, но надеюсь, что ситуация скоро стабилизируется, и у нас еще будет возможность отпраздновать нашу долгую дружбу. 

В настоящее время, несмотря на ситуацию, мы продолжаем строить наши теплые отношения в новом формате. Уверена, что партнерские связи между городами будут крепнуть и в последующие годы.

Верю в то, что в скором времени снова смогу посетить ваш прекрасный город Выборг.

От имени жителей Будё я желаю всем вам счастливого и вдохновляющего Дня Выборга!

Ида Мария Пиннерёд
Мэр города Будё

Отметим, что Выборг имеет длительные контакты с городом Будё договор с которым подписан в 1995 году.  

Основными направлениями сотрудничества являются вопросы социального комплекса, сотрудничества в сфере культуры и спорта, молодежных и общественных организаций.

Ранее мы писали о том, что в Выборге демонтируют детские площадки.

Фото: Wikimedia Commons.

Теги: выборг, город побратим, день города
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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