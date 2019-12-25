Горный университет приостанавливает учебно-консультационную деятельность

Доступ студентов на территорию учебных корпусов полностью прекращается.

В Петербурге Горный университет приостановил учебно-консультационную деятельность Об этом 2 декабря заявил в онлайн-режиме совещании с руководителями кафедр и деканами вуза ректор Владимир Литвиненко.

Литвиненко призвал всех преподавателей и студентов неукоснительно соблюдать приказ министра Минобрнауки Валерия Фалькова №1402 от 11.11.2020 и своего приказа №1596 от 13.11.2020.

Так, с 00:00 5 декабря Горный университет прекращает учебно-консультационную деятельность. Это связано с пребыванием студентов, не перешедших на индивидуальную форму обучения. Отмечается, что доступ студентов в здание полностью прекращается.

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Фото:Горный университет/вк