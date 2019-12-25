Горизбирком выбрал Олега Зацепу новым заместителем председателя

Против его кандидатуру проголосовали 2 человека.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия выбрала нового заместителя председателя и секретаря на заседании 24 декабря. Обоих кандидатов предложила председатель Наталья Чечина.

Заместителем главы стал начальник Юридического управления аппарата горизбиркома Олег Зацепа. Он работает в комиссии с 2015 года. За его кандидатуру проголосовали 11 членов из 13. Зацепа заменит Аллу Егорову.

Отметим, что накануне депутаты ЗакСа выбрали две кандидатуру на вакантные места в горизбиркоме. Победителями голосования стали Денис Козенко и Борис Семенов. После назначения Зацепы место осталось одно.

Кроме того, членам Горизбиркома нужно было выбрать нового секретаря вместо Марины Ждановой. Им стала Екатерина Астафьева. За нее также проголосовали 11 человек. Член Горизбиркома Алексей Березин предложил не рассматривать вопрос, так как обычно секретаря выбирает ЦИК, однако это лишь "традиция".

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия