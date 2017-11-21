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Горизбирком Петербурга может возглавить федеральный инспектор
Вчера, 16:48
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alexandra08
679

Горизбирком Петербурга может возглавить федеральный инспектор

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Должность прочили нескольким кандидатам, среди которых называли бывшего секретаря ЦИК Николая Конкина, ректора ЛГУ Станислава Еремеева и главу избиркома Ленобласти Михаила Лебединского.

Петербургскую избирательную комиссию может возглавить федеральный инспектор по Северо-Западу Виктор Миненко. Об этом 17 июля сообщает издание "Коммерсант".

Кандидатуру согласуют с членами Горизбиркома. Должность прочили нескольким кандидатам, среди которых называли бывшего секретаря ЦИК Николая Конкина, ректора ЛГУ Станислава Еремеева и главу избиркома Ленобласти Михаила Лебединского. Однако, по данным "Фонтанки", недавно утвердили кандидатуру Виктора Миненко. Сам федеральный инспектор сообщил изданию, что подобные предложения к нему не приходили. Нет такой информации и на сайте избирательной комиссии Северной столицы.

Напомним, бывший глава избиркома Виктор Панкевич перешел на работу в полпредство. Нового руководителя должны назначить 23 июля.

Фото: pixabay.com

Теги: в петербурге глава горизбиркома уходит в отставку , виктор панкевич , горизбирком
Категории: Новости СПб

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